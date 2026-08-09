بالصور.. خطوبة الفنانة ملك قورة لرجل الأعمال المصري يوسف عثمان احتفلت الفنانة ملك قورة بخطوبتها على رجل الأعمال يوسف عثمان في أجواء عائلية خاصة بحضور أفراد العائلتين وعدد إقرأ المزيد

احتفلت الفنانة ملك قورة بخطوبتها على رجل الأعمال يوسف عثمان، في أجواء عائلية خاصة، بحضور أفراد العائلتين وعدد من الأصدقاء المقربين، وننشر أول صور من الخطوبة.

وارتدت ملك قورة فستانا أبيض اللون مزينًا بورود ثلاثية الأبعاد من تصميم إسراء القصاص، وصفف شعرها ألفريد ومينا والمكياج لشريف قاضي.

وعلى الصعيد الفني حققت ملك قورة نجاحاً مؤخراً في السينما من خلال فيلم "جوازة توكسيك" وجسدت خلاله شخصية فتاة والدتها الفنانة هيدى كرم والدها الفنان تامر هجرس وتبحث عن عريس، وتعيش قصة حب مع الفنان محمد أنور وذلك فى إطار كوميدي.

فيلم "جوازة توكسيك" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، ويحمع الفيلم بين ليلى علوى وبيومى فؤاد والمؤلف لؤى السيد والمخرج محمود كريم للمرة الثالثة على التوالى فى السينما بعدما قدموا فيلمى "ماما حامل" عام 2021 و"شوجر دادى" عام 2023.

وفي الدراما كان آخر أعمال ملك قورة هو مسلسل جريمة منتصف الليل، دارت أحداثه حول وقوع جريمة قتل لطالبتين جامعيتين في منزل إحداهما في وقت متأخر من الليل، ثم تحوم الشبهات حول إحدى صديقاتهما، لكن عندما تبدأ التحقيقات يدخل أشخاص آخرون دائرة الاتهام، بينما تُكتشف خفايا وأسرار غامضة، وشارك في بطولته، كل من رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبد الله، ملك قورة، عفاف شعيب، ميار الغيطي، من تأليف محمد الغيطي وإخراج عصام شعبان.