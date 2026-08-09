حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أغسطس 2026 05:12 صباحاً - وجه جمال عبد الحميد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى مسؤولي النادي الأهلي بشأن البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأبيض، في ظل الحديث عن اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته.

جمال عبد الحميد يوجه رسالة للأهلي بشأن خوان بيزيرا

وطالب عبد الحميد إدارة الأهلي بعدم الدخول في مفاوضات لضم اللاعب، مؤكدًا أن بيزيرا يمتلك إمكانيات فنية مميزة ويعد من العناصر البارزة في بطولة الدوري المصري.

جمال عبد الحميد يشيد بقدرات بيزيرا

وسبق لجمال عبد الحميد أن تحدث بإيجابية عن مستوى خوان بيزيرا، مشيرًا إلى امتلاكه قدرات فنية تؤهله ليكون من أفضل اللاعبين في مركز الجناح بالدوري المصري.

ويرى نجم الزمالك السابق أن اللاعب يقدم مستويات لافتة مع الفريق، وهو ما جعله محل اهتمام ومتابعة خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي تصريحات جمال عبد الحميد في ظل المنافسة بين الأندية المصرية على تدعيم صفوفها خلال فترة الانتقالات، مع سعي كل فريق لضم العناصر التي يمكنها تقديم إضافة فنية قوية قبل انطلاق الموسم الجديد.