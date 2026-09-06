النفط ينهي الأسبوع على مكاسب قوية

النفط ينهي الأسبوع على مكاسب قويةارتفعت أسعار النفط عند التسوية لتنهي الأسبوع على مكاسب قوية.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا قدره 76 سنتًا، أو 0.8% عند التسوية، لتصل إلى 92.68 ‌دولارًا للبرميل.

وأنهت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي التعاملات مرتفعة 18 سنتًا، ما يعادل نسبة 0.20%، مسجلة 91.48 دولارًا للبرميل.

وعلى مدار الأسبوع، صعد ‌خام برنت 7.6%، بينما زاد الخام الأمريكي بنحو 10%، مع استمرار تأثر مسارات الإمداد في الشرق الأوسط.