النفط ينهي الأسبوع على مكاسب قوية
ارتفعت أسعار النفط عند التسوية لتنهي الأسبوع على مكاسب قوية.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا قدره 76 سنتًا، أو 0.8% عند التسوية، لتصل إلى 92.68 دولارًا للبرميل.
وأنهت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي التعاملات مرتفعة 18 سنتًا، ما يعادل نسبة 0.20%، مسجلة 91.48 دولارًا للبرميل.
وعلى مدار الأسبوع، صعد خام برنت 7.6%، بينما زاد الخام الأمريكي بنحو 10%، مع استمرار تأثر مسارات الإمداد في الشرق الأوسط.
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