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وجه الفنان تامر حسني، رسالة شكر وامتنان لكل من قدّم له واجب العزاء في وفاة والده الفنان حسني شريف، الذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي 31 يوليو، لاسيما بعد الجدل الذي أثير عبر منصات التواصل الاجتماعي طوال الأيام القليلة الماضية، بشأن غياب الفنانين عن حضور الجنازة، كونه أعلن سلفاً عن اقتصار العزاء على مراسم الدفن فقط.
وكتب تامر حسني، عبر خاصية الـ"ستوري" على "إنستغرام": "كل الشكر لجميع الناس الفاضلة، والمتابعين الكرام وأصدقائي، والفنانين أخواتي الغاليين وأي حد حتى لو معرفوش عزاني في وفاة والدي ودعا له واهتم بالأمر.. جزاكم الله كل الخير.. من قلبي شكراً لكم جميعاً، وربنا يحفظكم ويحفظ أهاليكم وأحبابكم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق للفنان تامر حسني بعد وفاة والده وجه الفنان تامر حسني رسالة شكر وامتنان لكل من قدم له واجب العزاء في وفاة والده الفنان حسني شريف الذي وافته إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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