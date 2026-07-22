مشروبات صيفية تساعد على ضبط سكر الدم :...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 يوليو 2026 04:20 مساءً - مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يصبح الحفاظ على ترطيب الجسم ضرورة للحفاظ على الصحة، خاصة لمرضى السكري الذين يحتاجون إلى اختيار مشروبات لا تتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم، ويحذر خبراء التغذية من الاعتماد على المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، لاحتوائها على كميات كبيرة من السكريات والكربوهيدرات، في حين توجد بدائل طبيعية تساعد على الترطيب ودعم استقرار مستويات الجلوكوز.

فإن بعض المشروبات الصيفية يمكن أن تمنح الجسم الانتعاش دون التأثير السلبي على سكر الدم، إذا تم تحضيرها دون إضافة السكر أو المحليات.

الشاي الأخضر المثلج.. خيار صحي ومنعش

يأتي الشاي الأخضر المثلج غير المحلى في مقدمة المشروبات المناسبة لمرضى السكري، إذ يساعد على ترطيب الجسم ويخلو من السكريات المضافة عند تحضيره بطريقة طبيعية.

ويمكن تعزيز مذاقه بإضافة شرائح الليمون وأوراق النعناع الطازجة، مع تجنب استخدام السكر أو العسل. كما يمكن تنويع النكهة من خلال إضافة:

شرائح البرتقال.

شرائح الخيار.

التوت المهروس.

الشاي الأسود أو شاي الأعشاب.

القليل من الماء الفوار غير المحلى.

سموثي الفاكهة.. الترطيب مع الشعور بالشبع

يعد سموثي الفاكهة من الخيارات الصحية عند تحضيره بطريقة صحيحة، إذ يُنصح باستخدام الفواكه الطازجة مع الزبادي اليوناني قليل الدسم والخالي من السكر، أو الحليب قليل الدسم.

ويساعد الجمع بين الألياف والبروتين على زيادة الشعور بالشبع، كما يساهم في الحد من الارتفاع السريع لمستويات السكر في الدم بعد تناول المشروب.

عصير الطماطم.. قد يدعم استقرار الجلوكوز

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول عصير الطماطم الطبيعي 100% قبل الوجبات قد يساعد في تقليل الارتفاع المفاجئ لسكر الدم بعد الأكل.

ويرجع ذلك إلى احتواء الطماطم على الألياف والأحماض العضوية ومركبات طبيعية قد تبطئ عملية هضم وامتصاص الجلوكوز، إضافة إلى تعزيز الاستجابة المبكرة للأنسولين، ما يدعم التحكم في مستويات السكر.

مشروبات يجب تجنبها في الصيف

ينصح خبراء التغذية بالابتعاد عن المشروبات الغنية بالسكر، لأنها قد تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى الجلوكوز، ومن أبرزها:

المشروبات الغازية.

العصائر الصناعية المحلاة.

مشروبات الطاقة.

بعض أنواع القهوة والمشروبات الباردة المضاف إليها السكر أو الشراب المحلى.

نصائح للحفاظ على سكر الدم في الطقس الحار

خلال موجات الحر، يحتاج مرضى السكري إلى عناية إضافية للحفاظ على استقرار مستويات السكر، وذلك من خلال:

شرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم.

اختيار المشروبات الطبيعية غير المحلاة.

تجنب التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة.

متابعة قياسات سكر الدم بانتظام، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

تناول وجبات متوازنة غنية بالألياف والبروتين.

ويؤكد خبراء التغذية أن الحفاظ على ترطيب الجسم واختيار المشروبات الصحية يمثلان جزءًا مهمًا من إدارة مرض السكري، خاصة خلال فصل الصيف، إذ يمكن لهذه العادات البسيطة أن تقلل من خطر الجفاف واضطرابات مستوى السكر في الدم.