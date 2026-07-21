عمرو دياب يودع هاني شنودة بكلمات مؤثرة حرص الفنان عمرو دياب على نعي الموسيقار الكبير هاني شنودة الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز 83 عاما إقرأ المزيد

حرص الفنان عمرو دياب على نعي الموسيقار الكبير هاني شنودة، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز 83 عامًا، موجهاً رسالة مؤثرة استعاد خلالها مكانة الراحل الفنية ودوره الكبير في صناعة الموسيقى العربية، مؤكداً أن إرثه سيظل حاضرًا في وجدان الجمهور لأجيال طويلة.

ونشر عمرو دياب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بيان نعي قال فيه: "خالص التعازي لأسرة الموسيقار الكبير هاني شنودة في الفقيد العزيز، الذي ترك إرثًا فنيًا عظيمًا وأسهم في تشكيل وجدان أجيال كاملة من خلال موسيقاه وإبداعه. ستبقى أعماله خالدة، وسيظل اسمه حاضرًا في تاريخ الموسيقى العربية. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان".

يذكر أن الموسيقار الراحل هو مكتشف عمرو دياب وأول من قدمه للساحة الفنية في مطلع الثمانينيات، وشارك في تقديمه لألبومه الأول "يا طريق" سنة 1983، وحرص دياب على المشاركة في حفل تكريم هاني شنودة الذي أقامته الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عام 2023، وغنى معه على خشبة المسرح أغنية "الزمن" التي قدمه شنودة فيها لأول مرة عبر شاشة التليفزيون.

لم يكن هاني شنودة مجرد موسيقار كبير بالنسبة لعمرو دياب، بل كان صاحب الفضل الأول في اكتشافه وتقديمه للجمهور، وهي القصة التي رواها الراحل أكثر من مرة خلال لقاءاته التلفزيونية، حيث كشف شنودة أن البداية كانت عقب إحدى حفلات فرقة "المصريين" في بورسعيد، عندما فوجئ بشاب صغير يطرق باب غرفته بالفندق ويطلب منه أن يستمع إلى صوته لأنه يحلم بأن يصبح مطربًا.