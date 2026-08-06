بورصة الكويت تغلق على تراجع

بورصة الكويت تغلق على تراجعتراجع المؤشر العام لبورصة الكويت، في تعاملات اليوم، 11.14 نقطة، ما يعادل نسبة 0.13 في المئة، ليبلغ 8865.62 نقطة.

وتم في الجلسة تداول 241.7 مليون سهم، عبر تنفيذ 17708 صفقات نقدية، بقيمة 68.3 مليون دينار كويتي (نحو 222.8 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 44.44 نقطة، أي بنسبة 0.50 في المئة، ليبلغ 9003.95 نقطة، من خلال تداول 128.1 مليون سهم عبر إبرام 9029 صفقة نقدية، بقيمة 23.8 مليون دينار (حوالي 77.6 مليون دولار).

في المقابل، انخفض مؤشر السوق الأول 23.56 نقطة، أي بنسبة 0.25 في المئة، ليبلغ 9296.33 نقطة، من خلال تداول 113.5 مليون سهم، عبر تنفيذ 8679 صفقة نقدية، بقيمة 44.4 مليون دينار (نحو 144.8 مليون دولار).

من جهته، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بنحو 23.98 نقطة، ما يعادل 0.23 في المئة، ليبلغ 10339.66 نقطة، من خلال تداول 79.3 مليون سهم عبر تنفيذ 5487 صفقة نقدية، بقيمة 15.6 مليون دينار (حوالي 50.2 مليون دولار).