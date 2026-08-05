الدولار يتعافى والين يحافظ على مكاسبه

الدولار يتعافى والين يحافظ على مكاسبهتعافى مؤشر الدولار اليوم من أدنى مستوى له في شهر ونصف الشهر بعد الخسائر التي تكبدها أمس عقب التدخل لشراء الين، وحافظ الين على معظم مكاسبه التي حققها ‌بفعل التدخل المشترك بين طوكيو وواشنطن الأسبوع الماضي.

وتراجع الين في التعاملات الآسيوية 0.2 بالمئة إلى 157.55 مقابل الدولار، بعدما ‌سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 155.20 ورغم التراجع، ظل الين أعلى بكثير ‌من أدنى مستوياته منذ 40 عاما عند 163.99 مقابل الدولار الذي سجله في يوليو.

واستقر اليورو مقابل ‌الين قرب أعلى مستوى منذ أكثر من ثمانية أشهر عند 181.19 ين، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 211.60 ين.

كما استقر اليورو عند 1.1508 دولار، بعدما سجل أعلى مستوى في شهر ونصف الشهر عند 1.1559 للدولار في ‌الجلسة السابقة، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 103425 دولار.

وتعافى مؤشر الدولار من أدنى مستوى له في شهر ونصف الشهر ليسجل 100 نقطة.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.7019 دولار أمريكي، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5867 دولار أمريكي.

وظل اليوان الصيني مستقرا إلى حد كبير أمام الدولار، إذ دعمت قوة الصادرات الصينية اليوان.