الذهب يرتفع مع تراجع النفط
ارتفع سعر الذهب اليوم مع تراجع أسعار النفط في ظل مؤشّرات على بذل جهود دبلوماسية لتخفيف حدّة الصّراع في الشرق الأوسط.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 4023.56 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.3 بالمائة الى 4028 دولارًا.
وتراجعت أسعار النفط اليوم مع موازنة الأسواق تقارير عن جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران من جهة وتبادل الهجمات الجديدة بين الطرفين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمائة إلى 56.93 دولار للأوقية وانخفض 0.2 بالمائة إلى 1591.22 دولار، وارتفع البلاديوم 0.3 بالمائة الى 1256.68 دولار.
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