اطّلع على أول صور للمفرج عنهم من مراكز الإصلاح بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يوليو 2026 07:21 مساءً - تنشر "صوت الأمة" أول صور للمفرج عنهم من مراكز الإصلاح بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (1214) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

المفرج عنهم من مراكز الإصلاح المفرج عنهم من مراكز الإصلاح

المفرج عنهم من مراكز الإصلاح والتأهيل المفرج عنهم من مراكز الإصلاح والتأهيل

المفرج عنهم من مراكز الإصلاح بمناسبة ذكرى 23 يوليو المفرج عنهم من مراكز الإصلاح بمناسبة ذكرى 23 يوليو

المفرج عنهم بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المفرج عنهم بمناسبة ذكرى ثورة يوليو

المفرج عنهم من مراكز الإصلاح المفرج عنهم من مراكز الإصلاح

المفرج عنهم من مراكز الإصلاح المفرج عنهم من مراكز الإصلاح

المفرج عنهم من مراكز الإصلاح المفرج عنهم من مراكز الإصلاح