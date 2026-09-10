الغاز الأوروبي يتجاوز 93 دولاراً
سجّلت أسعار الغاز الأوروبي ارتفاعات حادة الأربعاء وبلغت مستويات لم تعهدها منذ أكثر من ثلاثة أعوام، جراء التصعيد الأخير في الشرق الأوسط والمخزونات المنخفضة إلى حد مقلق في القارة مع اقتراب فصل الشتاء.
وارتفعت العقود الآجلة الهولندية -المعيار المرجعي للغاز الأوروبي- بما يصل إلى 6.8% الأربعاء لتسجل 80.99 يورو (نحو 94.3 دولارا) لكل ميغاواط/ساعة، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2023، قبل أن تقلص مكاسبها وتتداول قرب 79 يورو (نحو 92 دولارا).
وبذلك تكون أسعار الغاز الأوروبية قد ارتفعت أكثر من ضعفين منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، رغم بقائها بعيدة عن المستويات القياسية التي سجلتها خلال أزمة الطاقة السابقة.
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