أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73 ألفًا و356

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73 ألفًا و356ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، اليوم الأحد ، إلى 73،356 شهيدًا و174,185 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن المستشفيات استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، سبعة شهداء منهم ستة جدد وشهيد واحد متأثر بإصابته و23 إصابة.

ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 1,230، وإجمالي الإصابات 4,076 وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض 804.

وأكدت الوزارة أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

(سيأ)