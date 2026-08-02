أخبار اليمن : حل أزمة مساحة التخزين في واتساب

حل أزمة مساحة التخزين في واتسابتواصل منصة التراسل الفوري “واتساب” تعزيز تجربة مستخدميها بأدوات أكثر فاعلية للتحكم في مساحات التخزين؛ حيث بدأت المنصة في طرح ميزة جديدة مخصصة لمستخدمي نظام “أندرويد”، تهدف إلى الحد من تراكم الوسائط الناتجة عن متابعة القنوات النشطة، مما يتيح إدارة أكثر سلاسة لذاكرة الهواتف الذكية.

​ووفقاً لما كشف عنه موقع WABetaInfo، المتخصص في رصد التحديثات التجريبية لـ”واتساب”، فإن الميزة الجديدة تمنح المستخدمين مرونة كاملة في تنظيف التطبيق عبر آليتين مخصصتين لحذف الوسائط المخزنة داخل القنوات دون الحاجة إلى مغادرتها.

​وتتيح الأداة الجديدة التخلص من الصور، ومقاطع الفيديو، والملفات المستلمة تلقائياً بطريقتين:​الأولى: الحذف المباشر من داخل صفحة “معلومات القناة”.​الثانية: تحديد قناة واحدة أو عدة قنوات معاً داخل تبويب “التحديثات” عبر الضغط المطول، ثم اختيار أمر “مسح ملفات الوسائط” (Clear Media).

​تضمن هذه الخطوة للمستخدمين استمرار تلقي التحديثات والأخبار من قنواتهم المفضلة، مع إبقاء سعة تخزين هواتفهم تحت السيطرة وبشكل منظم.

​وتعد هذه الميزة حلاً مثالياً للمشتركين في القنوات الإخبارية والتفاعلية التي تنشر محتويات بصرية مكثفة على مدار الساعة؛ إذ تتيح استعادة مساحات تخزينية هائلة كانت تستهلكها تلك الملفات، دون إجبار المستخدم على إلغاء اشتراكه أو تفويت المحتوى المستقبلي.

​بدأ “واتساب” في إطلاق الميزة الجديدة تدريجياً لمجموعة من مختبري النسخة التجريبية (Beta) على نظام التشغيل “أندرويد”، ومن المتوقع أن تتوسع المنصة في طرحها لتشمل عموم المستخدمين حول العالم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك ضمن حزمة تحسينات أوسع تركز على تطوير كفاءة التطبيق وأدوات التخزين.

