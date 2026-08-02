أخبار اليمن : الارصاد يحذر من استخدام الهواتف المحمولة

الارصاد يحذر من استخدام الهواتف المحمولة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بحبات البرد أحياناً على محافظات صعدة، وعمران، وحجة، والمحويت، وصنعاء، وريمة، وذمار، والضالع، وإب، وتعز ومرتفعات لحج، وأبين وشبوة.
ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات البيضاء، وحضرموت والمهرة وأجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية.
وحذر المركز المواطنين من التواجد في الشعاب والوديان ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب على الطرق والمنحدرات الجبلية.
كما حذر من العواصف الرعدية ونصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وبجوار الأشجار العالية واستخدام الهواتف المحمولة.
ودعا الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
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