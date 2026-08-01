أخبار اليمن : الاحتلال يدمّر مخازن الأدوية في غزة

الاحتلال يدمّر مخازن الأدوية في غزةأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر مخزنين للأدوية والمستهلكات الطبية الحيوية، وألحق أضراراً جسيمة باثنين آخرين، جراء قصف منشآت تخزين تابعة لمستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها تستنكر "الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال فجر اليوم، باستهدافها المباشر والممنهج لمخازن الأدوية في مستشفى شهداء الأقصى".

وأضافت أن "القوة التدميرية للصواريخ المستخدمة أدت إلى محو مخزنين من أصل أربعة في الموقع المستهدف، وإلحاق أضرار بالغة بالمخزنين الآخرين".

وتابعت أن القصف تسبب أيضاً بأضرار كبيرة في مبنى العيادات الخارجية بمستشفى شهداء الأقصى، الملاصق للمخازن.

وأشارت إلى فقدان وتلف كميات حيوية (مرتبطة مباشرة بإنقاذ حياة المرضى)، من المستهلكات والمستلزمات الطبية المخصصة لخدمة المرضى والجرحى.

وقالت إن القصف العنيف، الذي وقع في ساعات الفجر الأولى، أثار حالة واسعة من الذعر والهلع بين المرضى ومرافقيهم والكوادر الطبية.

ولفتت إلى أن "إسرائيل" لم تكتف بسياسة الحصار ومنع إدخال الأدوية والمستهلكات الطبية، وحرمان آلاف المرضى والجرحى من السفر للعلاج في الخارج، بل تواصل استهداف ما تبقى من مقومات المنظومة الصحية وتدمير الإمكانات المحدودة داخل المخازن.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والحقوقية والإنسانية بالتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الحماية للمؤسسات والكوادر الطبية.

وفي أحدث حصيلة، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية 8 شهداء بينهم شهيد متأثر بإصابته، و76 مصابا.

ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 11 أكتوبر 2025، تواصل قوات الاحتلال خروقها اليومية للاتفاق في القطاع، مما أسفر عن استشهاد ألف و214 فلسطينيا وإصابة 3 آلاف و977 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب استمرار الدمار الواسع.

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية 152 شهيدا في مختلف المحافظات خلال الشهر الماضي، في أعلى حصيلة شهرية منذ مطلع العام، وفق أحدث بيانات مركز المعلومات الصحية بالوزارة.

وأظهرت البيانات أن من بين الشهداء 21 طفلا و14 امرأة و4 من كبار السن، ما يعكس حجم الخسائر في صفوف المدنيين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي للأحياء والمناطق السكنية المأهولة.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، استُشهد أكثر من 73 ألف فلسطيني، وأُصيب أكثر من 174 ألفاً، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.