أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار

الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطارتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة والمتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، يُتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات الضالع، وتعز، وإب، وريمة، وذمار، وصنعاء، وعمران، والمحويت، وحجة، وصعدة، وأجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات البيضاء، ولحج، وأبين، وشبوة، وحضرموت والمهرة، وقد تمتد إلى أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية.

وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية والتدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أثناء وبعد هطول الأمطار.

ونصح بعدم عبور الجسور الارضية أثناء السيول وتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة والأشجار العالية واستخدام الهواتف المحمولة وبضرورة فصل التيار الكهربائي حفاظا على سلامة الأرواح.

كما حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكّل الضباب.