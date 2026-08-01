أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي في وفاة الشيخ صالح جليدان

رئيس المؤتمر يعزي في وفاة الشيخ صالح جليدانبعث الأخ صادق بن أمين أبو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة وذلك في وفاة الشيخ صالح محمود حميد جليدان، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياةٍ حافلةٍ بالعطاء وخدمة الوطن والمجتمع، والإسهام في إصلاح ذات البين.

وأشاد رئيس المؤتمر الشعبي العام، في برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ علي حميد جليدان عضو اللجنة الدائمة الرئيسية وعضو مجلس الشورى، وإلى الشيخ محمود جليدان والى الشيخ جليدان محمود جليدان عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، وإخوانه، وإلى أولاد الفقيد: عبدالوهاب، وزياد، ونشوان صالح محمود جليدان، وإلى أسرة الفقيد كافة، وجميع آل جليدان بمديرية بني صريم بمحافظة عمران،بالمناقب الحميدة التي تحلى بها الفقيد، وما عُرف عنه من حكمةٍ وصدقٍ وإخلاص، ودوره الاجتماعي البارز في خدمة مجتمعه.

وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه وكافة آل جليدان، ومشاركتهم أحزانهم بهذا المصاب الأليم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.