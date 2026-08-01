أخبار اليمن : القوات المسلحة: إجبار 8 سفن نفطية سعودية على تغيير مسارها

القوات المسلحة: إجبار 8 سفن نفطية سعودية على تغيير مسارهاأعلنت القوات المسلحة اليمنية أنه تم إجبار ثمان سفن نفطية سعودية على تغيير مسارها باتجاه الرجاء الصالح، في إطار تثبيت معادلة "الحصار بالحصار".

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أنه تم إجبار هذه السفن على تغيير مسارها نتيجة لإحكام القوات المسلحة للحظر البحري على سفن العدو السعودي النفطية.

وأكد أن القوات المسلحة مستمرة في عملية الحصار للعدو السعودي، وأن يدها ستطال سفنه بإذن الله حيث ما تمكنت من ذلك.

وحيت القوات المسلحة بإعزاز وتقدير شعبنا اليمني العظيم المؤمن المجاهد على خروجه المليوني في الساحات والميادين رغم غزارة الأمطار، مؤكدة أنها لن نألو جهدا في إنهاء الحصار عنه واسترداد كل حقوقه بإذن الله وقوته.