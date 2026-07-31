شهيدة بقذيفة للمرتزقة في الصلو بتعز
استشهدت امرأة في محافظة تعز، بقذيفة أطلقها مرتزقة العدو السعودي على منطقة جسر الصلو بمديرية الصلو.
وأوضح مصدر أمني أن مرتزقة العدو السعودي استهدفوا مساء أمس منطقة جسر الصلو بقذيفة هاون، ما أدى إلى استشهاد المواطنة جميلة سعيد عقلان البالغة من العمر 50 عامًا.
واستنكر المصدر تمادي مرتزقة العدو السعودي في ارتكاب أبشع الجرائم بحق الأطفال والنساء في مديريات المحافظة، مؤكدًا أن الجريمة تأتي في سياق الاستهداف الممنهج للقرى والأعيان المدنية من قبل مرتزقة العدو السعودي، دون اكتراث للجرائم والانتهاكات التي يرتكبونها في المحافظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : شهيدة بقذيفة للمرتزقة في الصلو بتعز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.