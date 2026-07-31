أخبار اليمن : شهيدة بقذيفة للمرتزقة في الصلو بتعز

شهيدة بقذيفة للمرتزقة في الصلو بتعزاستشهدت امرأة في محافظة تعز، بقذيفة أطلقها مرتزقة العدو السعودي على منطقة جسر الصلو بمديرية الصلو.

وأوضح مصدر أمني أن مرتزقة العدو السعودي استهدفوا مساء أمس منطقة جسر الصلو بقذيفة هاون، ما أدى إلى استشهاد المواطنة جميلة سعيد عقلان البالغة من العمر 50 عامًا.

واستنكر المصدر تمادي مرتزقة العدو السعودي في ارتكاب أبشع الجرائم بحق الأطفال والنساء في مديريات المحافظة، مؤكدًا أن الجريمة تأتي في سياق الاستهداف الممنهج للقرى والأعيان المدنية من قبل مرتزقة العدو السعودي، دون اكتراث للجرائم والانتهاكات التي يرتكبونها في المحافظة.