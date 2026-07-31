أخبار اليمن : معركتنا مع العدو.. بـيـان وتحـذيـر عـاجـل مـن صـنـعــاء

معركتنا مع العدو.. بـيـان وتحـذيـر عـاجـل مـن صـنـعــاءأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن النظام السعودي ينسج خيوط العنكبوت لحماية حصاره وإجرامه بحق الشعب اليمني.

وجدّدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها ردا على إعلان النظام السعودي عن تشكيل تحالف لحماية إجرامه، التأكيد أن على الإقليم والعالم أن يعوا أن معركتنا مع العدو السعودي الظالم هي لاستعادة حقوقنا ورفع الحصار على بلدنا وأن هذا مطلب مشروع".

وحثت الدول على ألا تدع النظام السعودي يجرها إلى معاركه الظالمة والخاسرة، مبينة أن النظام السعودي في مأزق تاريخي وأنه لا يوجد عاقل على وجه الأرض يسعى إلى توريط نفسه مع السعودي.

كما أكدت وزارة الخارجية، أنه لو اجتمع أهل الأرض جميعًا ليحولوا بين الشعب اليمني وبين حصوله على حقوقه المشروعة، فسيكون الفشل حليفهم.

ولفت البيان إلى أن أي تواجد عسكري في البحر الأحمر، سيخلق حالة من عدم الاستقرار وسيؤثر على الملاحة الآمنة حاليًا، مشيرًا إلى أن الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر آمنة ولا صحة لأي شائعات عن رسوم وما شابه.

واختتمت وزارة الخارجية بيانها "بتجديد التأكيد على أن الحصار يستهدف العدو السعودي لا سواه وأننا لا نزال في المراحل الأولى لإسقاط الحصار كاملًا واستعادة الحقوق كاملة غير منقوصة".