أخبار اليمن : تحذير للمواطنين: لا تُغامروا واحذروا

تحذير للمواطنين: لا تُغامروا واحذرواتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية بأن من المتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد أحياناً والرياح الهابطة على محافظات الضالع، وتعز، وإب، وريمة، وذمار، وصنعاء، وعمران، والمحويت، وحجة، وصعدة، وأجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات البيضاء، ولحج، وأبين، وشبوة، وحضرموت والمهرة، وقد تمتد إلى أجزاء من السواحل الجنوبية.

وحذر المركز المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها والمجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية والرياح الهابطة.

ونصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة والأشجار العالية وبعدم استخدام الهواتف المحمولة وبفصل التيار الكهربائي أثناء العواصف الرعدية.

كما حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية والانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية على الطرق والمنحدرات الجبلية والسهول الساحلية بسبب هطول الأمطار وتشكّل الضباب.