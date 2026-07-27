أخبار اليمن : تحضّروا لأمطار طوفانية.. الجوبي يحدد أول أيام نجم "سهيل"

تحضّروا لأمطار طوفانية.. الجوبي يحدد أول أيام نجم "سهيل"
توقع الفلكي اليمني أحمد الجوبي بداية نجم "سهيل" بعد غدٍ الأربعاء.
وقال الفلكي الجوبي في منشور على حسابه فيس بوك: "الأربعاء 29 يوليو أول أيام نجم سهيل المتميز عادة بالأمطار الغزيرة المتواصلة".
وأوضح الجوبي أن "نجم سهيل لا يظهر إلا في اليمن، لذلك سمي سهيل اليماني، والمثل يقول: سهيل وانا سهيل في ليلتي مائة سيل واطفي نارك يا علب".
ويُعتبر طلوع نجم سهيل مؤشرًا إلى انكسار شدة الحر، وانصراف القيظ، وبداية الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة، بالتوازي مع ارتفاع الرطوبة الجوية، حيث يستبشر فيه اليمنيون بغزارة الأمطار.
ويعتمد اليمنيون منذ القدم على نجم سهيل كمعلم مناخي موسمي، كتلك الأمثال اليمنية القديمة، ومنها المثل الذي يقول: "إذا دخل سهيل برد الماء وطال الليل"، وهذا المثل يشرح بالتفصيل أن ظهور نجم سهيل يتزامن مع اعتدال الأجواء وانخفاض درجات الحرارة وبدء طول ساعات الليل وتراجع ساعات النهار الذي يكون هو الأطول.
وهناك مثل يمني آخر يقول "سهيل وأنا سهيل في ليلتي سبعين سيل"، ويشير هذا المثل إلى أن موسم دخول نجم سهيل يشهد أمطاراً غزيرة خلال ساعات الليل، واعتدال الأجواء وتراجع درجات الحرارة.
ويعد نجم "سهيل" ثاني ألمع نجوم السماء في الليل بعد نجم "الشعرى اليمانية" ويتزامن ظهوره مع بداية التغير الفصلي، والانتقال نحو الاعتدال الخريفي.
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