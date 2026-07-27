أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء لبنان إلى 4332

ارتفاع عدد شهداء لبنان إلى 4332أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي ارتفعت إلى 4332 شهيداً و12236 جريحا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذه الحصيلة تعكس حجم الخسائر البشرية الناجمة عن الهجمات الاسرائيلية التي استهدفت مناطق عدة في البلاد، مشيرة إلى أن المستشفيات والمراكز الصحية تواصل استقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم، رغم الضغوط الكبيرة التي يواجهها القطاع الصحي.

وأضافت أن الطواقم الطبية وفرق الإسعاف تواصل أداء مهامها في المناطق المتضررة، على الرغم من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق والخدمات الأساسية نتيجة استمرار التصعيد.

وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار التوتر العسكري الذي يواجهه لبنان، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية، ودعوات متواصلة إلى حماية المدنيين والمنشآت الصحية وضمان سلامة الكوادر الطبية والإسعافية.