أخبار اليمن : مؤتمر تعز يدين تهديد القيادي عادل الأصبحي

مؤتمر تعز يدين تهديد القيادي عادل الأصبحيدان مصدر مسؤول في فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة تعز ما تعرض له القيادي المؤتمري في الدائرة (60) بمديرية الشمايتين، الشيخ عادل أحمد محمد الزُغيّر الأصبحي، من تهديدات ومضايقات وممارسات مرفوضة، معتبراً أن ما جرى يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين، وتجاوزًا للقانون، وسلوكًا لا ينسجم مع مبادئ الدولة ومؤسساتها.

وأكد المصدر أن فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة يرفض بشدة كل أشكال الاستهداف والإرهاب التي تطال قيادات المؤتمر وقواعده التنظيمية في مديرية الشمايتين، وفي مقدمتهم الشيخ عادل أحمد محمد الزُغيّر الأصبحي، والتي تأتي على خلفية مواقفهم المنحازة لقضايا أبناء مناطقهم، ورفضهم للانتهاكات والممارسات غير الدستورية وغير القانونية التي يتعرض لها المواطنون.

وأشار المصدر إلى أن اللجوء إلى التهديد أو الترهيب أو استغلال النفوذ لإسكات الأصوات الرافضة للتجاوزات يُعد سلوكًا مدانًا، ولا يخدم الأمن والاستقرار، بل يفاقم الاحتقان، محملاً السلطات هناك المسؤولية الكاملة في حماية عادل الاصبحي وبقية قيادات وقواعد المؤتمر.