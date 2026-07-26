أخبار اليمن : 3 أندية تحسم التأهل في كأس الجمهورية

3 أندية تحسم التأهل في كأس الجمهوريةحسمت 3 أندية جديدة تأهلها إلى دور الـ16 من كأس الجمهورية لكرة القدم، بعد انتهاء مباريات اليوم التي أقيمت في صنعاء والمكلا وسيئون ضمن الدور الـ32.

واكتسح شعب صنعاء ضيفه شباب البيضاء بأربعة أهداف مقابل هدف، وفاز شعب حضرموت على فريق الحسيني لحج بهدفين دون رد، وحقق فريق سيئون انتصاراً مفاجئاً على ضيفه العروبة بهدفين لهدف.

وسيلعب شعب صنعاء في دور الـ16 مع شباب مرخة، فيما سيواجه شعب حضرموت الفائز من مباراة التلال واتحاد حضرموت، ويلتقي فريق سيئون في الدور ذاته، الفائز من مواجهة أهلي صنعاء والرشيد.

