الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

أخبار اليمن : "معادلة جديدة".. بـيـان عــاجــل من صنعـاء

0 نشر
0 تبليغ

أخبار اليمن : "معادلة جديدة".. بـيـان عــاجــل من صنعـاء

دوت الخليج -
"معادلة جديدة".. بـيـان عــاجــل من صنعـاء
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أنه بالخطوة الإجرامية التي أقدم عليها النظام السعودي باستهداف محافظة الحديدة تكون معادلة "التصعيد بالتصعيد" هي عنوان المرحلة القادمة.

وحمًلت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، النظام السعودي التبعات لأي تطورات ستحصل نتيجة لهذه الخطوة الإجرامية.

وقال البيان" بدلاً من الانصياع للمطلب المحق والعادل برفع الحصار عن اليمن، ارتكب النظام السعودي حماقة كبرى ستكلّفه الكثير".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : "معادلة جديدة".. بـيـان عــاجــل من صنعـاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

قد تقرأ أيضا