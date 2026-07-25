أخبار اليمن : "معادلة جديدة".. بـيـان عــاجــل من صنعـاء

دوت الخليج -

"معادلة جديدة".. بـيـان عــاجــل من صنعـاء

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أنه بالخطوة الإجرامية التي أقدم عليها النظام السعودي باستهداف محافظة الحديدة تكون معادلة "التصعيد بالتصعيد" هي عنوان المرحلة القادمة. "معادلة جديدة".. بـيـان عــاجــل من صنعـاءأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أنه بالخطوة الإجرامية التي أقدم عليها النظام السعودي باستهداف محافظة الحديدة تكون معادلة "التصعيد بالتصعيد" هي عنوان المرحلة القادمة. وحمًلت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، النظام السعودي التبعات لأي تطورات ستحصل نتيجة لهذه الخطوة الإجرامية. وقال البيان" بدلاً من الانصياع للمطلب المحق والعادل برفع الحصار عن اليمن، ارتكب النظام السعودي حماقة كبرى ستكلّفه الكثير".

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