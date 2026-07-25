أخبار اليمن : عدوان سعودي يستهدف الحديدة

دوت الخليج -

عدوان سعودي يستهدف الحديدة

شن العدو السعودي مساء اليوم، سلسلة غارات على محافظة الحديدة. عدوان سعودي يستهدف الحديدةشن العدو السعودي مساء اليوم، سلسلة غارات على محافظة الحديدة. وأوضح مصدر أمني أن العدوان السعودي استهدف بسلسلة غارات منشآت تابعة لمؤسسة الاتصالات في مدينة الحديدة، كما استهدف جزيرة كمران. من جهته، أكد مصدر في وزارة الدفاع، أن الدفاعات الجوية اليمنية، أجبرت عدداً من التشكيلات الحربية السعودية على مغادرة الأجواء.

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