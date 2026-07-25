أخبار اليمن : تحذير أممي من تصاعد العنف في الضفة

تحذير أممي من تصاعد العنف في الضفة
حذّرت الأمم المتحدة، اليوم، من تصاعد العنف في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، داعية إلى حماية المدنيين.
وأعرب رامز الأكبروف نائب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، في تصريحات له، عن قلق بالغ إزاء استمرار سقوط الضحايا المدنيين في مختلف أنحاء الضفة، مؤكدا أن تصاعد العنف خلال الأسبوع الماضي تسبب في استمرار سقوط ضحايا من المدنيين الفلسطينيين ونزوح السكان وإلحاق أضرار بالممتلكات وزيادة حالة انعدام الأمن في المجتمعات المتضررة.
وذكر أن الفلسطينيين "لا يزالون يقتلون ويصابون، كما تتواصل هجمات المستوطنين الإسرائيليين على التجمعات الفلسطينية وأماكن العبادة والبنية التحتية المدنية"، مشددا على ضرورة اتخاذ قوات الاحتلال خطوات فورية لمنع عنف المستوطنين وحماية التجمعات الفلسطينية وضمان محاسبة المسؤولين عن الهجمات.
وعن الأوضاع في غزة، قال المسؤول الأممي "إن طبيعة التحدي في القطاع تجاوزت مسألة الوصول الإنساني لتصبح قضية التمويل هي التهديد الأكبر للأمن الغذائي في القطاع"، منبها إلى أن الوضع على الأرض لا يزال هشا للغاية.
وشددت الأمم المتحدة على أنه في ظل الظروف التي يعيشها الناس في غزة، لا تعد المساعدات الإنسانية مجرد دعم عادي بل هي شريان حياة.
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