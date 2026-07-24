أخبار اليمن : ثلثا سكان غزة يواجهون خطر الجوع الشديد

ثلثا سكان غزة يواجهون خطر الجوع الشديدأفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بأن نحو 1.4 مليون شخص في قطاع غزة، يمثلون حوالي ثلثي السكان، يعانون حاليا من انعدام حاد في الأمن الغذائي.

وقالت المنظمتان، في بيان مشترك اليوم، إن الوضع شهد تحسنا طفيفا مقارنة بنهاية العام الماضي، إلا أنه لا يزال حرجا، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك الأطفال الصغار وكبار السن.

وأوضح البيان أن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي انخفض إلى نحو 1.4 مليون شخص، مقارنة بنحو 1.6 مليون شخص كانوا يمثلون 77 بالمئة من سكان القطاع في نهاية العام الماضي.

وأضاف أن نحو 212 ألف شخص لا يزالون يواجهون حالة "طوارئ" ضمن المرحلة الرابعة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يخضع نحو 74 ألف طفل للعلاج من سوء التغذية الحاد خلال العام المقبل، فيما ستحتاج قرابة 25 ألف امرأة حامل ومرضعة إلى دعم غذائي.

ولفت البيان إلى أن العديد من المتضررين يقيمون في مناطق قريبة من خطوط التماس، حيث لا يزال الوصول إلى المساعدات والخدمات الإنسانية يواجه صعوبات كبيرة.

ويصنف نظام الأمم المتحدة المتكامل لمراحل الأمن الغذائي مستويات انعدام الأمن الغذائي في خمس مراحل، تبدأ من الضغوط الغذائية وتصل إلى المجاعة الكارثية في المرحلة الخامسة.