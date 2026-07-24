أخبار اليمن : الخارجية تهاجم بيان المبعوث الأممي: غير مقبول

الخارجية تهاجم بيان المبعوث الأممي: غير مقبول
أشارت وزارة الخارجية والمغتربين، إلى أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن عبّر عن قلقله البالغ من الخطوات التي اتخذتها القوات المسلحة اليمنية لكسر الحصار المفروض على اليمن، ولم يقلق من حصار اليمن المستمر منذ ١٢ عامًا من قبل النظام السعودي وما سببه من أكبر كارثة إنسانية في العالم بحسب توصيف الأمم المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها اليوم، "ربما نسي المبعوث الأممي أنه مبعوث لليمن وليس للسعودية ليبدي قلقه على محاصرة موانئها".
وأكدت أن هذه المواقف وغيرها هي من تُشجع النظام السعودي على الاستمرار في جرائمه بحق أبناء الشعب اليمني، كما أنها تسعى للتغطية على جرائمه المخالفة لكل الأعراف والقوانين والمواثيق.
وشدًدت على أن هذه المواقف غير مقبولة من قبل حكومة الجمهورية اليمنية، وهي استخفاف بمعاناة الشعب اليمني.
وجدًدت وزارة الخارجية، التأكيد على أن لليمن الحق المشروع الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات لرفع الحصار الظالم عن اليمن.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الخروج المليوني للشعب اليمني، أعطى تفويضًا لجيشه المجاهد بفرض الحصار على موانئ النظام السعودي حتى رفع الحصار على اليمن.
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