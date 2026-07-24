أخبار اليمن : ما حقيقة إغـلاق صنعاء لباب المندب؟

ما حقيقة إغـلاق صنعاء لباب المندب؟
أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، أنه لا إغلاق لباب المندب كما يروج البعض، وأن الحظر يقتصر على الجانب السعودي فقط.
وقال محمد عبدالسلام، في تغريدة عبر منصة "إكس"، لا إغلاق لباب المندب كما يروج البعض وموقف اليمن المعلن من قبل القوات المسلحة اليمنية يقتصر على حظر بحري يطال الجانب السعودي فقط".
وأشار إلى أن الحظر يأتي ردًا على حصار النظام السعودي لليمن ورفضه القبول بأي مقاربة منصفة للحل تضمن أمن وسيادة واستقلال الشعب اليمني.
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