أخبار اليمن : الاتحاد يستعيد ابتسامته والسد يخسر

الاتحاد يستعيد ابتسامته والسد يخسرعاد فريق اتحاد إب إلى لغة الانتصارات بعد 8 مباريات في الدوري اليمني لكرة القدم لم يعرف فيها حلاوة الفوز، حين تغلب على شباب البيضاء بهدف دون رد، اليوم الخميس، على ملعب الظرافي بصنعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة.

سجل صادق الجلال هدف المباراة الوحيد للاتحاد في الدقيقة 82، ليعيد الابتسامة لـ"النسور" من جديد.

ورفع اتحاد إب رصيده إلى 5 نقاط في المركز الحادي عشر، فيما تراجع شباب البيضاء للمركز الثاني عشر بأربع نقاط.

وفي المباراة الثانية، ألحق فريق المكلا بمضيفه السد الخسارة الأولى في الدوري، بعدما تفوّق عليه بنتيجة 2-1، على ملعب مأرب.

أحرز ثنائية المكلا محمد محفوظ القرادي في الدقيقة 35، وحسن باسفر في الدقيقة 72، بينما سجل السد هدفه الوحيد عبر علاء عوشة في الدقيقة 86.

ورفع المكلا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد السد عند 16 نقطة في المركز الرابع "مؤقتاً".