هدف قاتل ينقذ ريال مدريد من السقوط

هدف قاتل ينقذ ريال مدريد من السقوطعزز ريال مدريد مركزه الثاني في الدوري الإسباني عقب تغلبه على إلتشي بصعوبة كبيرة بثلاثة أهداف لهدفين ضمن منافسات الأسبوع السادس الثلاثاء، وبذلك تعادل مع المتصدر برشلونة بالنقاط (15 نقطة لكل منهما) وتأخر عنه بفارق الأهداف، ويخوض برشلونة الليلة بداية من الساعة العاشرة والنصف مباراته في هذه الجولة أمام راسينغ سانتاندير.

تقدم ريال مدريد بهدفين في الشوط الأول عن طريق ماتياس ديتورو حارس إلتشي خطأ بمرماه والفرنسي كيليان مبابي في الدقيقتين 25، 33، ولكن إلتشي عاد في الشوط الثاني وأدرك التعادل بواسطة الأرجنتيني أبييل أوسوريو، وفيرناندو نينيو في الدقيقتين 71، 83، ولكن إسبى أنقذ الريال مجددا بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 90+1.

وافتتح رايو فايكانو الجولة بالفوز على ضيفه اسبانيول بهدفين لهدف فرفع رصيده إلى 7 نقاط وهو الرصيد ذاته الذي يملكه اسبانيول لكن مازال الأخير يتقدم بفارق الأهداف في المركز الثامن بينما رايو في المركز الثاني عشر، وسجل للفائز ألفارو غارسيا وأدريا بيدروسا في الدقيقتين 3 و26، بينما سجل روبرتو فرنانديز في الدقيقة 54 هدف اسبانيول الوحيد، وشهدت الدقيقة الأخيرة طرد المغربي عمر الهلالي لاعب الأخير.

وانتزع فالنسيا أول فوز له بالليغا هذا الموسم بعد 4 هزائم وتعادل عندما تغلب على ألافيس بهدف وحيد حارماً إياه من الانفراد بالمركز الثالث ولو مؤقتاً، وسجل لويس ريوخا هدف فالنسيا في الدقيقة 78 ليرفع فريق الخفافيش رصيده إلى 4 نقاط فغادر المركز الأخير ليحتل المركز السابع عشر، بينما تلقى ألافيس خسارته الثانية على التوالي ليتجمد رصيده عند 10 نقاط بالمركز الرابع مؤقتاً بفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد وإشبيلية.