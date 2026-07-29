تنسيق 2026 : وزير التعليم العالي يوجه رسائل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يوليو 2026 03:28 مساءً - وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، رسالة تهنئة إلى طلاب الثانوية العامة الناجحين وأولياء أمورهم، بمناسبة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 والاستعداد لبدء أعمال تنسيق الجامعات 2026 للعام الجامعي 2026/2027.

وأكد وزير التعليم العالي أن الوزارة أنهت الاستعدادات الخاصة بالتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، مشيرًا إلى توفير جميع الإمكانات اللازمة لضمان إجراء عملية التنسيق بسهولة وشفافية وعدالة، وفق القواعد والضوابط المنظمة التي تضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وزير التعليم العالي: التنسيق ليس مجرد تسجيل الرغبات

وأوضح الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن مرحلة التنسيق الإلكتروني لا تقتصر فقط على تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات، لكنها تعد محطة مهمة في مستقبل الطالب الجامعي، مطالبًا الطلاب بالتفكير جيدًا قبل ترتيب رغباتهم، والاعتماد على المعلومات الصحيحة عند اختيار التخصص المناسب.

وشدد الوزير على ضرورة اختيار الكلية أو المجال الدراسي وفقًا لقدرات الطالب وميوله الشخصية، وعدم الاعتماد فقط على أسماء الكليات أو النظرة التقليدية لبعض التخصصات، لافتًا إلى أن سوق العمل يشهد تغيرات كبيرة تتطلب امتلاك مهارات حديثة ومتنوعة.

تخصصات جديدة تواكب سوق العمل

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن منظومة التعليم العالي في مصر توفر مسارات متعددة أمام الطلاب، تشمل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، بالإضافة إلى فروع الجامعات الأجنبية والأكاديميات والمعاهد المعتمدة.

وأكد أهمية اطلاع الطلاب على القائمة الرسمية لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة قبل اتخاذ قرار الالتحاق بأي جهة تعليمية، مع ضرورة الموازنة بين رغباتهم الشخصية واحتياجات سوق العمل المستقبلية.

ودعا الطلاب إلى الاهتمام بالتخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا أن الجامعة لم تعد تقتصر على الدراسة الأكاديمية فقط، بل أصبحت بيئة متكاملة لاكتساب المهارات والتدريب العملي وبناء الشخصية.

لا تدخل بشري في ترشيح الطلاب بالكليات

وأكد وزير التعليم العالي أن نظام التنسيق الإلكتروني يتميز بالدقة والشفافية، موضحًا أنه لا يوجد أي تدخل بشري في عملية ترشيح الطلاب للكليات، حيث يتم الترشيح وفقًا لمجموع الطالب، وترتيب رغباته، والقواعد التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

وطالب الوزير الطلاب بمراجعة رغباتهم بعناية قبل تسجيلها، والاحتفاظ بالرقم السري الخاص بهم، والاستفادة من خدمات الدعم الفني المجانية التي توفرها معامل الحاسب الآلي في الجامعات الحكومية لمساعدتهم خلال فترة التنسيق.

تحذير من الشائعات والكيانات غير المعتمدة

وشدد وزير التعليم العالي على ضرورة الحصول على المعلومات الخاصة بالتنسيق من خلال المنصات الرسمية للوزارة فقط، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو البيانات غير الدقيقة المنتشرة عبر صفحات غير رسمية.

كما حذر الطلاب وأولياء الأمور من التعامل مع أي جهات غير معتمدة تدعي قدرتها على تسهيل إجراءات القبول بالجامعات، مؤكدًا أن الوزارة تعلن بشكل مستمر القوائم الرسمية للمؤسسات التعليمية المعترف بها.

رسالة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة

وفي ختام رسالته، وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة الشكر لأولياء الأمور على جهودهم في دعم أبنائهم خلال المرحلة الدراسية السابقة، داعيًا إلى استمرار مساندتهم للطلاب وتشجيعهم على اختيار التخصصات التي تتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم.

وأكد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستواصل تقديم الإرشادات والخدمات للطلاب خلال مراحل التنسيق الإلكتروني، بهدف مساعدتهم على اتخاذ القرار المناسب وبناء مستقبل علمي ومهني ناجح.