نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر BAC رابط نتائج البكالوريا تونس 2022 الدورة الرئيسية برقم التسجيل| ظهرت نتيجة باك تونس عبر موقع وزارة التربية education.gov.tn في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدرت نسبة النجاح في البكالوريا تونس 2022، مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية بعد إعلان مدير عام الإمتحانات في وزارة التربية التونسية، عادل بن حميدة، في تصريحات تليفزيونية له نسب النجاح في الدورة الرئيسية للبكالوريا بمختلف الشعب بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق في كافة الكنترولات على مستوى الولايات التونسية والبدء في إرسال النتائج للطلاب من خلال خدمة الإرساليات القصيرة SMS للطلاب المشتركين في الخدمة التي أتاحتها الوزارة منذ أيام.

نسبة النجاح في البكالوريا 2022 تونس

وأعلن مدير الإمتحانات في وزارة التربية التونسية، خلال التصريحات التلفزيونية التي أدلي بها، أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسة هذا العام قد بلغت 37،97 بالمائة مقابل تأجيل 30،32 بالمائة لدورة المراقبة و30،71 بالمائة أُجلوا للسنة القادمة، مؤكدًا أن أعمال التدقيق تمت بشفافية تامة والمراجعة لكافة إجابات أبنائنا الطلاب في مرحلة البكالوريا الدورة الرئيسية.

توزيع نسب النجاح في البكالوريا 2022 تونس

وأوضح مدير الامتحانات في وزارة التربية، أن نسب النجاح في جميع الشعب في البكالوريا 2022 الدورة الرئيسية جاءت كالتالي:

الآداب: 22،35 بالمائة.

رياضيات: 66،58 بالمائة.

علوم تجريبية: 41،75 بالمائة.

اقتصاد وتصرف: 33،63 بالمائة.

علوم تقنية: 46،25 بالمائة.

إعلامية نظام قديم: 33،51 بالمائة.

إعلامية نظام جديد: 49،87 بالمائة.

الرياضة: 64،07 بالمائة

أفضل معدلات البكالوريا 2022 الدورة الرئيسية

وأعلن مدير الإمتحانات بوزارة التربية التونسية، خلال تصريحاته أن أفضل المعدلات في شهادة البكالوريا 2022 تونس ” الدورة الرئيسية”، حيث حصل التلميذ محمد عزيز العيساوي، التلميذ المعهد النموذجي بأريانة محمد عزيز العيساوي على أفضل معدل في الجمهورية بـ19،96، وإليكم أفضل المعدلات في البكالوريا 2022 تونس الدورة الرئيسية وهي كالتالي:

الرياضيات: محمد عزيز العيساوي 19،96 من المعهد النموذجي بأريانةز

الآداب: وفاق بن حمودة 18،37 من معهد نهج الباشا.

العلوم التجريبية: فرح المثلوثي 19،39 من معهد بورقيبة النموذجي.

الإقتصاد والتصرف: أمير بن خضر 18،20 من معهد حي الأمل قابس.

العلوم التقنية: ضياء الدين الشيخي 19،54 المعهد النموذجي تونس ورامي بوهاشم كذلك 19،54 من المعهد النموذجي بأريانة.

العلوم الإعلامية: رانية الرباعي معهد نهج العطارين أريانة 18،89.

الرياضة: ندى بيروتي 18،02 معهد اللخمي صفاقس.

رابط الإستعلام نتائج البكالوريا 2022 تونس الدورة الرئيسية

ونقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022 تونس الدورة الرئيسية وذلك بعد إعلان مدير الامتحانات نسب النجاح في البكالوريا 2022 الدورة الرئيسية ونسب أفضل المعدلات بالشعب وهي كالتالي:

أولًا: الدخول على موقع وزارة التربية التونسية.

ثانيًا: النقر على أيقونة نتائج الدورة الرئيسية ” نتائج البكالوريا 2022 تونس “.

ثالثًا: ثم إدخال رقم التسجيل.

رابعًا: ثم تحديد الشعبة.

خامسًا: النقر على كلمة عرض النتيجة.