تعاون تونسى ألمانى فى مجال البحوث العلمية والحفريات والمتاحف

جدة - نرمين السيد - وأشارت القرمازى، إلى أهمية التعاون التونسى الألمانى فى مجال البحوث العلمية الأركيولوجية التى تعود إلى عقود من الزمن ومتواصلة إلى اليوم فى العديد من المواقع الأثرية التونسية، إلى جانب التعاون فى مجال الحفريات والمتاحف.
وأشادت وزيرة الثقافة التونسية، خلال لقاء جمعها اليوم مع السفير الألمانى فى تونس بيتر بروغل، بالتعاون مع المعهد الألمانى للتراث، مثمنة دور قطاع التراث كقاطرة للتنمية المستدامة وخلق الثروات.
وناقشت الوزيرة التونسية إمكانية الإسراع بإتمام إنجاز قاعة "كنوز شمتو" بالمتحف الوطنى التونسى بباردو، إلى جانب مناقشة تعزيز الحضور الألمانى فى مهرجان قرطاج الدولى وأيام قرطاج السينمائية وفى مجال الصناعات الثقافية الإبداعية المختلفة.
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