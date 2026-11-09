إنتر يقترب من لاتسيو بنقاط كومو

إنتر يقترب من لاتسيو بنقاط كوموقلّص إنتر ميلان الفارق مع لاتسيو المتصدر بعد فوزه على كومو 2-صفر، الأحد، في قمة مباريات الجولة 11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل إنتر الهدف الأول عن طريق فرانشيسكو بيو إسبوسيتو في الدقيقة 12، ثم أضاف ماركوس تورام الهدف الثاني للإنتر في الدقيقة 19.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف لاتسيو متصدر الترتيب، والذي تعادل مع نابولي 1-1 ضمن منافسات الجولة ذاتها، فيما تجمّد رصيد كومو عند 23 نقطة في المركز الخامس.

واستعاد ميلان توازنه بفوزه خارج قواعده على نادي جنوى بهدفين مقابل هدف، سجلهما ألفادجو سيسيه في الدقيقة 13، وكريستيان بوليسيتش في الدقيقة 19، فيما سجل الأيسلندي ميكايل إيليرتسون هدف جنوى في الدقيقة 88.

ورفع ميلان رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع، مقابل 13 نقطة لنادي جنوى في المركز الثالث عشر.

وتغلب أتلانتا على مونزا بهدف سجله نكولا كرستوفيتش في الدقيقة 49، ليرفع أتلانتا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني عشر مقابل 7 نقاط لنادي مونزا في المركز الثامن عشر.