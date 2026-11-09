أخبار اليمن : لبوزة يعزي آل سنان بشهداء غارة عدوانية

لبوزة يعزي آل سنان بشهداء غارة عدوانية
بعث النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة الى الشيخ/ منصور هائل سنان، عضو مجلس الشورى، وافراد الاسرة، وكافة آل سنان، بمديرية مقبنة محافظة تعز، وذلك في استشهاد نجله/ عبدربه منصور هائل سنان، وأحفاده، وجرح عدد من افراد الأسرة، باستهداف منزلهم بمنطقة البرح بغارة جوية آثمة لطيران العدوان السعودي.
وعبر النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء و عظيم المواساه في هذا المصاب الجلل، والجريمة المدانة.
سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جنانه، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل
" إنا لله وإنا إليه راجعون"،،،
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