مجلس الوزراء: إزالة الأسفلت المتضرر بطريق إيتاي البارود.. والبدء فى الرصف

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 سبتمبر 2026 01:29 مساءً - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الفيديو المتداول حول تضرر الأسفلت على طريق الخدمة السطحي المحاذي لمطلع كوبري إيتاي البارود العلوي على الطريق الزراعي (القاهرة – الإسكندرية).

وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارة النقل، أفادت بأنه تم الانتهاء فعليًا من أعمال كشط وإزالة الأسفلت المتضرر، وذلك ضمن خطة الصيانة التي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري خلال العام المالي الحالي، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة المرور وتكثيف العلامات الإرشادية، وجارٍ البدء في تنفيذ أعمال الرصف.

كما أكدت الوزارة أن أعمال الصيانة ورفع كفاءة الطرق والكباري تأتي في مقدمة أولوياتها، في إطار الحرص المستمر على الحفاظ على كفاءة شبكة الطرق ورفع مستوى السلامة والأمان لمستخدميها، حيث يتم تنفيذ أعمال المتابعة والفحص الدوري للطرق، وفقًا لخطط الصيانة الدورية والعاجلة، بما يضمن استدامة كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.