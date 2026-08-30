المكسّرات مفيدة.. ولكن!أشارت خبيرة التغذية تاتيانا سولنتسيفا إلى أنّ المكسرات مفيدة للصحة، وحذرت رغم ذلك من الإفراط فيها.

واعتبرت سولنتسيفا أنّه على الرغم من أن المكسرات صحيةـ بيد أن احتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية قد تضر بالرشاقة وتسبب زيادة الوزن، لذلك من المهم التحكم في تناولها.

وأكّدت أن الكمية اليومية الموصى بها للبالغين الأصحاء تعتمد على نوع المكسرات"، قائلًا: "فمثلا، يمكن في اليوم تناول 7 حبات من الجوز و 22-23 حبة لوز كاملة، و 16-18 حبة كاجو. أما الفستق الحلبي غير المقشر، فالكمية الموصى بها هي 49 حبة، بينما ينصح بتناول البندق والفول السوداني بكميات صغيرة. وتوصي الطبيبة بعدم تجاوز 20- 25 غراما من الصنوبر".

وأضافت: "تشترك جميع المكسرات في خاصية واحدة- غناها بالسعرات الحرارية. فمثلا، تحتوي 100 غرام من الصنوبر على حوالي 700 سعرة حرارية (أكثر من لوح الشوكولاتة)، و تحتوي 100 غرام من الجوز على حوالي 650 سعرة حرارية. البندق (628 سعرة حرارية) اللوز (575) الكاجو (553) الفستق(557) الفول السوداني (567) الجوز البرازيلي (659)، لذلك، من المهم التحكم في الكمية المتناولة".

ختمت: "كلّ الكميات المذكورة مخصصة للبالغين الأصحاء. وتنصح كبار السن ومن يحرصون على وزنهم بتقليل الكميات المذكورة بنحو الثلث. لإن هذه الكميات لن تضر بالرشاقة، بل ستدعم عملية الأيض، بينما قد يؤدي تجاوزها إلى زيادة السعرات الحرارية".