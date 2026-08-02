الأهلي يرفع وتيرة التحضير بنظام الفترتين.. ويخوض وديتين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أغسطس 2026 09:28 مساءً - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذه لبرنامجه الإعدادي المكثف استعدادًا للانطلاقة المرتقبة للموسم الكروي الجديد، حيث استقر الجهاز الفني بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة على رفع الحصيلة البدنية للاعبين عبر تطبيق نظام الجرعات التدريبية المزدوجة (صباحية ومسائية) اعتبارًا من اليوم.

الأهلي يرفع وتيرة التحضير بنظام الفترتين

وتأتي هذه الخطوة ضمن المحطة الأولى من برنامج الإعداد، والتي يستهدف من خلالها الطاقم الفني الارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية والوصول بالجاهزية الفنية للذروة المطلوبة قبل شد الرحال إلى إسبانيا لإقامة المعسكر الإعدادي الخارجي.

تجارب مكثفة وجاهزية بدنية قبل السفر

يرغب الجهاز الفني للأهلي في استغلال الأيام الأخيرة للتدريبات بالقاهرة بأقصى صورة ممكنة، كتمهيد أساسي للانتقال إلى المرحلة التالية من الإعداد الخارجي، والتي ستتركز بشكل أكبر على التطبيقات التكتيكية والخططية وتنفيذ الجمل الفنية داخل الميدان.

وفي إطار ختام المحطة المحلية، قرر الجهاز الفني عقد مواجهتين وديتين متتاليتين يوم الأربعاء القادم على ملاعب النادي بمدينة نصر:

المباراة الأولى: تنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً أمام فريق ديلفي (أو أحد أندية الدرجة الثالثة).

المباراة الثانية: تُقام في تمام الساعة الثامنة مساءً ضد فريق بترول أسيوط، لتكون آخر الوديات المحلية قبل التوجه إلى معسكر إسبانيا.

أهداف الجهاز الفني من وديات مدينة نصر

ويرمي المغربي الحسين عموتة من خلال إقامة مباراتين في يوم واحد إلى إتاحة فرصة المشاركة الفعلية لأكبر عدد ممكن من عناصر القائمة، والوقوف المباشر على المستويات الفنية والبدنية لجميع اللاعبين، واختبار مدى استجابتهم للتعليمات التكتيكية قبل حسم القائمة النهائية وتحديد الخطط التي سيعتمد عليها الفريق في فترة الإعداد الخارجي.