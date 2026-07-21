غيرة برج السرطان الرجل والمرأة وعلاماتها

الغيرة على شريك الحياة من الصفات الطبيعية لدى البشر، إلا أن نسبتها تكون متفاوتة من شخصٍ لآخر؛ فقد تقل بما يجعلها غير ملحوظة، أو تزيد لتصبح صفة مزعجة للطرفين. ونظرًا لكونها من الصفات المتأصلة والواضحة لدى شخصية برج السرطان، سنتحدث عن برج السرطان والغيرة بشيء من التفصيل.

برج السرطان هو البرج الفلكي الرابع في دائرة الأبراج. يقع تحت دائرة الأبراج الاستوائية التي تمتد من 90 درجة إلى 120 درجة خط طول سماوي. وتمر الشمس في هذه المنطقة من يوم 22 يونيو حتى 22 يوليو تقريبًا. يُعد برج السرطان من الأبراج المائية التي يحكمها كوكب القمر، مما يكسب أصحاب هذا البرج بعضًا من الصفات المتناقضة. ونظرًا لوجود بعض الاختلافات، سنتحدث عن غيرة رجل السرطان وغيرة أنثى السرطان بشكل منفصل.

كما ذُكِرَ سلفًا، تُعد الغيرة شعورًا طبيعيًّا لدى غالبية البشر. ولكن، عندما يتعلق الأمر برجل برج السرطان يختلف الأمر كثيرًا. فنظرًا لكونه أحد أكثر الرجال رومانسيةً وتعلقًا بشريكته ورغبةً في تملكها، تطل الغيرة برأسها كثيرًا في علاقاته بشكلها القوي القاسي. ولذا يصنف ضمن الشخصيات الأكثر غيرةً بين الأبراج.

ما الذي يُثير غيرة رجل السرطان

يسعى برج السرطان الرجل دائمًا إلى بناء علاقة قوية وعميقة تدوم معه حتى آخر العمر. لذا فإنه يغار بشدة كلما شعر أن حبيبته منشغلة بشكل واضح بأشخاص آخرين، سواء كانوا صديقاتها أو حتى من العائلة. يفقده هذا شعوره بالأمان في العلاقة، وتظهر عليه علامات الغيرة على الفور. فرجل هذا البرج يحب دائمًا أن يكون محور حب واهتمام شريكته دون منافس. والجدير ذكره أن هذا الشعور الذي يقوده إلى الغيرة قد يكون حقيقيًّا أو مزعومًا من وحي تخيله.

أما العامل الآخر الذي يُثير غيرة برج السرطان عادةً فهو التنافس على قلب حبيبته. فهو من الأبراج التي تتسم بالإصرار على بلوغ الهدف وحب التملك. لذا، إذا لاحظ رجل هذا البرج أن ثمة رجل آخر يسعى للتقرب من حبيبته وخطبتها مثلاً، فحتمًا ستتملكه الغيرة التي تزيد من إصراره ومحاولاته المستمرة لفرض سيطرته على الطرف الآخر ليضمن تربعه منفردًا على عرش قلبها دون منازع. [1]

تغار أنثى السرطان أيضًا تمامًا مثل نظيرها الرجل. ولكن في الوقت الذي يميل فيه الرجل إلى التسلط والسلوك العدواني، تكون المرأة أكثر ميلاً إلى الانسحاب أو العصبية التي تبدو غير مبرَّرة للطرف الآخر. فهي امرأة شديدة الحساسية، وشديدة الحرص على بناء حياة أسرية هادئة. وهو ما يجعلها تلجأ غالبًا إلى محاولة إخفاء شعورها بالغيرة، فلا يلاحظه شريكها إلا إذا كان شديد الفهم لطبيعتها.

ما الذي يُثير غيرة أنثى السرطان

إذا كنت في علاقة عاطفية مع أنثى السرطان، فعليك الانتباه إلى ما يثير غيرتها إذا كنت تحاول المحافظة على علاقتكما هادئة مستقرة. فأكثر ما يثير غيرة أنثى السرطان أن: [2]

تبالغ في مدح فتاة أخرى أمامها.

تشعرها بأنك تعطي الأولوية لأصدقائك أو عملك، ثم يأتي اهتمامك بها بعد ذلك.

تجعلها ترتاب من كثرة غيابك أو كثرة مكالماتك الهاتفية مع امرأة أخرى، مما يزرع الشك ومن ثم الغيرة بينكما.

تُشعرها بأنك تستطيع الاستغناء عنها في أي وقت.

والجدير ذكره أن الرجل والمرأة في برج السرطان بقدر تعلقهما بشريك الحياة ومحاولتهما المستميتة في إكمال العلاقة وإزاحة كافة المعوقات، لن يتنازل أي منهما أو يتهاون في حق كرامته إذا ما ثبت له بحق خيانة الطرف الآخر. فاسترجاعه في هذه الحالة يكون شبه مستحيل.

سبق أن ذكرنا أن برج السرطان يغار عندما يبدأ في افتقاد شعوره بالأمان في العلاقة. وفي هذه الحالة تظهر عليه مجموعة من المشاعر والسلوكيات التي قد يصعب التعامل معها. ومن أبرز علامات الغيرة عن برج السرطان:

الحساسية المفرطة : يُعرف مولود برج السرطان بحساسيته المفرطة من الأساس. إلا أن هذه الحساسية تزيد بشكل واضح عندما يشعر بالغيرة، فنجده ينزعج من أبسط الكلمات وقد يُسيء فهمها، خاصةً إذا كانت من الشريك الذي يغار عليه.

: يُعرف مولود برج السرطان بحساسيته المفرطة من الأساس. إلا أن هذه الحساسية تزيد بشكل واضح عندما يشعر بالغيرة، فنجده ينزعج من أبسط الكلمات وقد يُسيء فهمها، خاصةً إذا كانت من الشريك الذي يغار عليه. الرغبة في التملك : يسيطر على هذا البرج أثناء الغيرة رغبة شديد في التملك يعبر عنها بمحاولة السيطرة على علاقات الطرف الآخر وأنشطته الاجتماعية. كما قد يتطور الأمر إلى التشكيك في تصرفاته أو نواياه.

: يسيطر على هذا البرج أثناء الغيرة رغبة شديد في التملك يعبر عنها بمحاولة السيطرة على علاقات الطرف الآخر وأنشطته الاجتماعية. كما قد يتطور الأمر إلى التشكيك في تصرفاته أو نواياه. التقلبات المزاجية : يزداد لدى مولود السرطان أثناء شعوره بالغيرة التقلبات المزاجية التي تنتابه ما بين الغضب والحزن والقلق والشعور بانعدام الأمان. وهو ما يجعل من الصعب على الطرف الآخر توقع ردود أفعاله.

: يزداد لدى مولود السرطان أثناء شعوره بالغيرة التقلبات المزاجية التي تنتابه ما بين الغضب والحزن والقلق والشعور بانعدام الأمان. وهو ما يجعل من الصعب على الطرف الآخر توقع ردود أفعاله. السلوك العدواني : في بعض الأحيان يلجأ مولود السرطان إلى السلوك العدواني المتمثل في إلقاء التعليقات القاسية والكلمات الجارحة بين الحين والآخر. وهنا يصعب على الطرف الآخر فهم السبب وراء مثل هذه الكلمات، مما يضع العلاقة في مأزق.

: في بعض الأحيان يلجأ مولود السرطان إلى السلوك العدواني المتمثل في إلقاء التعليقات القاسية والكلمات الجارحة بين الحين والآخر. وهنا يصعب على الطرف الآخر فهم السبب وراء مثل هذه الكلمات، مما يضع العلاقة في مأزق. الانسحاب: يُعد الانسحاب جسديًّا أو نفسيًّا أحد أهم الحيل الدفاعية التي يلجأ إليها مواليد برج السرطان فور شعورهم بالغيرة. قد يكون الدافع وراء هذا السلوك هو الرغبة في تجنب التعرض لمزيد من الخذلان أو خيبة الأمل. كما قد يكون حيلة لجذب انتباه الطرف الآخر ليبدأ في محاولة استرجاعه، مما يعيد له الإحساس بالأمان.

ولا شكَّ أن معرفة السبب الحقيقي وراء ظهور أيٍّ من هذه العلامات على شريكك إذا كان من مواليد برج السرطان، يُساعدك على حل المشكلة من جذورها بدلاً من استغراق الوقت والجهد في التغلب على العرض السطحي دون جدوى.

تٌمثل الغيرة لدى برج السرطان الرجل والمرأة سلاحًا ذي حدين. فمن ناحية يُمكن لذلك الشعور أن يُعزز الرابطة العاطفية بين الطرفين عن طريق الاهتمام الزائد ومحاولات التقرب الدائمة إلى جانب المواقف شديدة الرومانسية.

ومن ناحية أخرى يُمكن أن تحوِّل هذه الغيرة العلاقة إلى علاقة سامة نتيجة محاولات التسلط والتحكم الزائد والتفوه بالعبارات القاسية والشعور الدائم بعدم الرضا عن الشريك، أو الانعزال التام والبعد. وهو ما يجعل العلاقة في كثير من الأحوال على حافة الانهيار.

بعد أن تحدثنا عن برج السرطان والغيرة سنلقي نظرة عامة على صفات برج السرطان، فهو:

شديد الحساسية في تعاملاته مع الآخرين.

يقدس العائلة ويحب التجمعات العائلية وتجمعات الأصدقاء.

صديق وفي وحبيب مخلص يبذل ما في وسعه لإسعاد الطرف الآخر.

تقوده مزاجيته إلى العصبية في أحيان كثيرة، إلا أنه طيب القلب.

حين يُجرح مولود برج السرطان يفضل العزلة حتى يُعيد حساباته.

يتمتع بالمثابرة والإصرار على النجاح في حياته العملية، وكذلك في حياته الأسرية.

يميل إلى الاعتماد على نفسه في شتى أمور حياته، إلا أنه يشعر بالحاجة إلى الدعم بين الحين والآخر.

يتشبث مولود هذا البرج برأيه، ومن الصعب إقناعه بالرأي الآخر.

يتسم بالغيرة الشديدة وحب التملك في علاقاته العاطفية ولا يسامح من خان ثقته.

في النهاية، تبقى غيرة برج السرطان انعكاسًا لطبيعته العاطفية العميقة وحاجته المستمرة إلى الأمان والاستقرار في العلاقة. فهي ليست مجرد رغبة في التملك، بل تعبير عن خوفه من فقدان الشخص الذي يحبه وحرصه على حماية العلاقة بكل ما يملك من مشاعر. وعندما تُقابل هذه المشاعر بالثقة والصدق والتواصل الواضح، تتحول غيرته إلى اهتمام ووفاء ودعم حقيقي للشريك.

ورغم أن صفات الأبراج قد تمنح فكرة عامة عن الشخصية، فإنها لا تعكس جميع جوانب الإنسان، إذ تبقى التجارب الشخصية، والتربية، ومستوى النضج العاطفي عوامل أساسية تحدد طريقة التعامل مع الغيرة وبناء العلاقات الصحية. لذلك، فإن فهم طبيعة برج السرطان والتعامل معها بحكمة واحترام يساعد على بناء علاقة متوازنة يسودها الحب والثقة والاطمئنان.

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