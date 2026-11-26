تصدر اسم الفنان اللبناني فضل شاكر منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء عن استعداده لإحياء حفل غنائي في مصر، وسط حديث عن شروط خاصة وضعها للموافقة على الحفل، والأجر المالي الذي سيحصل عليه، ما أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين.

وفي ردّ على ما تم تداوله، نفت شركة Echo Sounds، المسؤولة عن إدارة أعمال فضل شاكر، اليوم الأربعاء، صحة هذه المعلومات، مؤكدة أن الأنباء المتعلقة بإقامة الحفل والشروط والأجر المتداول غير دقيقة.

كما أوضحت الشركة أن مصر تحظى بمكانة خاصة لدى فضل شاكر، الذي يكنّ لجمهورها محبة وتقديراً كبيرين، مشيرة إلى أن فضل شاكر حريص على لقاء جمهوره المصري في حفل غنائي مستقبلاً، دون الإعلان عن موعد أو تفاصيل محددة.

هذا ودعت الشركة وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة قبل نشر أي معلومات تتعلق بالفنان، والاعتماد على حساباته الرسمية أو التواصل مع إدارة أعماله للتحقق من الأخبار.

يأتي هذا التوضيح بالتزامن مع عودة فضل شاكر إلى الحفلات الجماهيرية بعد غياب استمر نحو 14 عاماً، حيث شهدت عودته نشاطاً فنياً لافتاً، بدأ من موسم الرياض يومي 22 و23 أكتوبر الماضي، ضمن أمسيتين حملتا عنوان "عودة الغايب".

كما أحيا حفلات في الخبر وجدة، قبل أن يلتقي جمهوره في قطر والأردن، وصولاً إلى أبوظبي، حيث أحيا حفلين في الاتحاد أرينا يومي 20 و23 نوفمبر، وسط إقبال جماهيري كبير تجاوز 26 ألف شخص، ونفاد تذاكر الحفل الأول، ما دفع المنظمين إلى إضافة موعد ثانٍ.