٥ طرق بسيطة باستخدام دقيق الارز للحصول على بشرة خالية من العيوب

دقيق الارز هو مكون بسيط من مطبخك، بيقشر البشرة بلطف، وبيتحكم في افراز الزيوت، وبينقيها من الشوائب والعيوب، وتوحيد لون البشرة والتخلص من التصبغات، والنهاردة هنقولك ازاي تدخليه في روتين العناية بالبشرة بتاعك.

فوايد دقيق الارز للبشرة:

- بيتحكم في الزيوت الزيادة من غير ما يسبب جفاف للجلد:

لو بتعاني من بشرة دهنية او معرضة لحب الشباب، دقيق الارز هيبقى مفيد، لانه بيمتص الزيوت الزيادة وبيساعد على تضييق المسام الواسعة، وده بيخلي البشرة منتعشة ومتوازنة، وعلى عكس انواع الغسول القاسية مش بيضر حاجز البشرة، وده مهم لمنع ظهور البثور.

- بيلطف البشرة الحساسة والمتهيجة:

دقيق الارز بيحتوي على خصائص طبيعية مضادة للالتهابات بتساعد على تهدئة الاحمرار والتهيج، وده بيخليه مناسب للبشرة الحساسة.

- بيساعد على حماية البشرة من الشيخوخة المبكرة:

دقيق الارز بيحتوي على مضادات اكسدة زي فيتامين E، اللي بتساعد على محاربة الجذور الحرة الناتجة عن التلوث والتعرض لاشعة الشمس، مضادات الاكسدة بتدعم مرونة الجلد وبتقلل من ظهور الخطوط الرفيعة. skin routine

طرق استخدام دقيق الارز للبشرة:

١- لتقشير البشرة:

اخلطي معلقتين كبار من دقيق الارز مع معلقة كبيرة من العسل، ودلكي بشرتك بالخليط، وسيبيه من ١٠ - ١٥ دقيقة، وبعدها اغسليه بماية باردة.

٢- للبشرة الحساسة:

اخلطي معلقتين كبار من دقيق الارز مع معلقة كبيرة زبادي، ووزعي الخليط على بشرتك، وسيبيه لمدة ١٠ دقايق واغسليه.

٣- للبشرة الدهنية:

اخلطي معلقتين كبار من دقيق الارز مع معلقتين كبار من طين البشرة وماية الورد لتكوين عجينة، وزعيها على البشرة، وسيبيها لمدة ٥ - ١٠ دقايق وبعدين اغسليها.

٤- للبشرة الجافة:

اخلطي معلقتين كبار من دقيق الارز مع معلقة كبيرة عسل و ١/٤ حبة افوكادو مهروسة، ووزعي الخليط على بشرتك ،وسيبيه لمدة ١٠ - ١٥ دقيقة وبعدين اغسليه.

٥- للحصول على نضارة طبيعية: