وصفة بسيطة يومية لدعم الكولاجين

النهاردة هنشارك معاكم مزيج بسيط ولذيذ لدعم الكولاجين وهو جوز الهند والعسل، الخليط ده بيزود جسمك بالمواد الخام ومضادات الاكسدة اللي بيحتاجها لبناء الكولاجين، وحماية الكولاجين الموجود بالفعل.

- ليه خليط جوز الهند والعسل مفيد؟

جسمك بينتج الكولاجين باستمرار، باستخدام البروتين وفيتامين سي والنحاس والزنك، ومضادات الاكسدة بتحمي الياف الكولاجين الموجودة من التلف، وجوز الهند والعسل بيساعدوا في انتاج الكولاجين وحمايته.

جوز الهند، بيوفر دهون صحية وكمية قليلة من البروتين، ومعادن زي النحاس والمنجنيز، النحاس بتساعد على ربط الياف الكولاجين وتقويتها، والدهون الطبيعية الموجودة فيه بتساعد على ترطيب بشرتك والحفاظ على نضارتها، وبيحتوي على مضادات اكسدة بتقلل الاجهاد التأكسدي.

العسل، يعتبر مرطب طبيعي بيجذب الماية وبيحتفظ بيها، وغني بمضادات الاكسدة والانزيمات، اللي بتساعد على حماية الكولاجين.

الوصفة الاساسية:

المكونات:

من ٢ - ٣ معالق كبيرة من جوز الهند الطازة، مبشور او متقطع قطع صغيرة.

معلقة صغيرة عسل.

طريقة التحضير:

ابشري جوز الهند او قطعيه قطع صغيرة، ورشي عليه العسل، وقلبي الخليط مع بعض كويس، وكليه على طول، ويفضل انك تاكليه الصبح او كوجبة خفيفة في نص النهار. coconut with honey

بعض الاضافات الاختيارية هتزود فايدة الخليط:

. عصرة ليمون: بيحتوي على فيتامين سي وهو ضروري لتكوين الكولاجين.

. كام حبة من اللوز او عين الجمل المنقوع: بتحتوي على فيتامين E اللي بيحمي الكولاجين من الاكسدة، بالاضافة للبروتين والدهون الصحية.

. معلقة صغيرة من بذور الشيا او بذور الكتان: بتوفر احماض اوميجا ٣ الدهنية اللي بتهدي الالتهاب وبتدعم حاجز الجلد.

. رشة من بذور القرع او السمسم: بتوفر الزنك والنحاس، وهي معادن الجسم بيستخدمها لتكوين الكولاجين.

. بعضحبات التوت او قطع بابايا: بتحتوي على مضادات اكسدة وفيتامين سي.

والوصفة المتكاملة ممكن تبقى عبارة عن جوز هند طازة + عسل + عصرة ليمون + بذور الشيا + حبتين لوز مفروم، وصفة بسيطة ومشبعة، وهتلبي احتياجات كتير في نفس الوقت.

ازاي وامتى تاكليها؟

كلي الوصفة مرة واحدة في اليوم، معظم ايام الاسبوع، لان الانتظام اهم بكتير من الكمية، ويفضل تاكليها الصبح او كوجبة خفيفة.

تتوقعي ايه من الوصفة؟

ترطيب عميق واشراقة ونضارة صحية للبشرة.