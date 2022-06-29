خدعة بصرية: أول ما تشاهده في هذه الصورة يعكس شخصيتك ويكشف نوايا الآخرين تجاهك سلبية أم إيجابية .. اكتشف المزيد؟!

ولاجل معرفة ذلك يجب عليك تحديد ما قمت بمشاهدته أولاً فور النظر إلى هذه الصورة ثم تابع التحليل في عذه المقال

1- وجه المرأة

في حال نظرت إلى هذه الصورة ورأيت وجه المرأة، فهذا يشير إلى أنّك تعيشين في محيط ودّي. فأنت هادئة ولا تصدرين أي ضجيج سواء حققت إنجازاً أو منيت بفشل. ولهذا يرى الكثيرون أنّك مصدر فرح بالنسبة إليهم. وهم يتفاءلون بوجودك. لكن رغم تواضعك يشعر عدد قليل من الأشخاص بالغيرة منك. ولهذا يقوممون بتصرفات تزعجك أحياناً ويحاولون إبراز نقاط ضعفك واستغلالها كلما سمحت لهم فرصة ما بذلك. ومع هذا ليس عليك الاهتمام بذلك لأنهم يعبرون من خلاله عن شعور بالنقص. كما أن هذا يشكل خير دليل على تفوقك عليهم. وقد يوجه إليك بعض المقربين منك أيضاً ملاحظات حول شكلك أو أسلوب حياتك. لكن لا تدعي هذا يزعجك لأنه ينطلق من حرصهم على سعادتك وليس من رغبتهم في إزعاجك.

2- القنطرة + الجسر + القوارب

إذا وقع ناظراك على القنطرة والجسر والقوارب أولاً، فهذا يدل على أنّ الكثير من الأنظار تتجه إليك في الأسرة ووسط الصديقات كما في العمل. فأنت موضع ثقة عدد كبير من الأشخاص. ولهذا يعتمدون عليك في أداء معظم المهمات وينتظرون أن تحققي النجاح. والسبب أن هذا يزيح عن كاهلهم المزيد من الأعباء. في المقابل قد تلاحظين أن بعضهم يبتسم لك ليحقق مصلحة ما. فلا تهتمي كثيراً وانظري إلى ابتسامتهم ومعاملتهم الجيدة بطريقة إيجابية. لكن بالطبع لا تدعيهم يستغلون طيبتك وحسن أخلاقك ليحققوا مآربهم. أظهري دائماً أنك سيدة نفسك وأنّك تتمتعين بالقدرة على أخذ القرارات من دون أن يؤثروا عليك.