انت الان تتابع خبر طريقة تقسيم الأضحية شرعاً.. مع اقتراب عيد الأضحى 2022 دار الافتاء تعلنها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2022 في مصر والدول العربية، حصلت دار الإفتاء المصرية على سؤال عن طريقة تقسيم الأضحية شرعاً، وهل تكون ثلث من كل شئ، مثل ثلث الكبد وثلث الرأس، وحرص فضيلة المفتي على جمعة بالرد على هذا السؤال من خلال موقع دار الإفتاء.

دار الإفتاء تكشف طريقة تقسيم الأضحية شرعاً

وتحدث عن طريقة تقسيم الأضحية شرعاً أكد الدكتور علي جمعة إن الأضحية سنة مؤكدة عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لما جاء عن أحمد بن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله وسلم، جاء عنه “ثلاث هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوَتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَصَلاةُ الضُّحَى”، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى والخلفاء من بعده.

كيفية التصرف في الأضحية حسب الشرع

وأشار جمعة في حديثة إلى كيفية تقسيم الأضحية شرعاً، وقال بين الشرع الحكيم كيفية التصرف في الأضحية وتقسيمها، ومن المستحب أن يتم تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث، ويأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، ولو أكل اكثر من الثلث فلا يوجد أي حرج عليه، وأيضاً إن تصدق بأكثر من الثلث فلا يوجد حرج، وذلك لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب، وهذا لقول ابن عمر رضى الله عنهما “الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين”.