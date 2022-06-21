انت الان تتابع خبر اعتقال نادية المراكشية.. شتمت المغاربة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقل موقع ”شوف تيفي“ المغربي على قناته في يوتيوب، لحظة اعتقال نادية المراكشية وبنتها وداد من قبل الشرطة المغربية.

الموقع المغربي أكد أن سبب اعتقال نادية المراكشية وبنتها القاصر وداد، بسبب الفيديو الذي نشرته الفتاة قبل 3 أيام، توجه فيه الشتائم البذيئة للمغاربة، مما جعل الكثيرين يطالبون باعتقالها.

اعتقال نادية المراكشية

وداد ابنة نادية المراكشية والتي لم تتجاوز لـ 16 عاما، وجهت شتائم للمغاربة مقتدية في ذلك باليوتيوبر المعروفة ندى حاسي، التي سارعت وقتها إلى الاعتذار وحذف الفيديو.

وكان عدد من النشطاء المغاربة،قد طالبوا لسلطات المغربية بالتدخل لحماية الفتاة القاصر من إهمال والدتها، التي تسمح لها بالظهور على الملأ وهي تقدم ما يعرف بـ ”الروتين اليومي“ بطريقة تستعرض مفاتنها.

نادية المراكشية كانت تبرر تصرف بنتها ، بأنها سبق أن أصيبت بكسر في ظهرها مما لا يسمح لها بالعمل، وأن والد ابنتيها تخلى عنهن، وليس لديهن من يعيلهن لذلك قامت الفتاه بفتح قناة باليوتيوب للتربح.