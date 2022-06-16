انت الان تتابع خبر الأرصاد عن حالة الطقس الـ 72 ساعة مقبلة .. حار نهارا ولطيف بالليل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية منذ قليل، عن حالة الطقس الـ 72 ساعة مقبلة، بدء من غدا الجمعة 17 يونيو وحتى يوم الاحد 19 يونيو، وكشفت بأن الوقت الحالي يشهد استقرار في الأحوال الجوية، بعد انتهاء الموجة الحارة خلال الأسبوع الماضي.

حالة الطقس الـ 72 ساعة مقبلة:

حيث يكون الطقس حار خلال فترة النهار، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، فيما يكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الغربية، ويكون طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يكون طقس معتدل خلال فترة الليل، على كافة الأنحاء خلال الـ 72 ساعة مقبلة، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وتكون على فترات متقطعة.

فيما توجد خلال تلك الفترة، شبورة مائية خلال الساعات الأولى من اليوم على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتسجل درجات الحرارة استقرار بمعدلها الطبيعي