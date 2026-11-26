احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 نوفمبر 2026 02:21 مساءً - أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تستقبل استفسارات أسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بالوراق عبر الخط الساخن (16528)، بما يشمل الاستفسارات المتعلقة بأماكن وجود المصابين والتعويضات وغيرها من الطلبات المرتبطة بالحادث.

وأوضح المتحدث الرسمي أن المنظومة ستنسق مع الوزارات والجهات المعنية، وتتواصل مع الأسر للرد على استفساراتها والعمل على توفير الخدمات المطلوبة في أسرع وقت ممكن.